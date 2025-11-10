circle x black
Cerca nel sito
 

'I Cantieri della transizione': la campagna nazionale di Legambiente fa la sua 34° tappa in Veneto alla Bottari srl, concessionaria Conou per la raccolta di oli esausti

10 novembre 2025 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Dalla raccolta alla rigenerazione e recupero degli oli esausti: Bottari S.r.l di Verona protagonista della tappa de 'I cantieri della Transizione'. L'Azienda veronese del gruppo Itelyum, una tra le prima aziende della filiera di raccolta consortile degli oli minerali esausti del Conou, ha raccolto 7mila tonnellate di oli nel 2024, affiancando a questa attività il trattamento di emulsioni oleose, evitando l'avvio a combustione e reimmettendo la materia nel ciclo produttivo. L'Italia campione internazionali di economia circolare nella filiera degli oli usati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza