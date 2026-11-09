Terreni che valgono oro, grazie a produzioni di alta qualità italiana, a cominciare dai vini Doc, apprezzati in tutto il mondo. Ed è così che i vigneti piemontesi delle Langhe, riconosciuti per la loro bellezza paesaggistica a Patrimonio dell’Unesco, zone di produzione del Barolo Docg, raggiungono il più alto valore tra i terreni agricoli italiani in base alle quotazioni sul mercato, fino a 2, 3 milioni a ettaro. E’ il caso dei vigneti nella bassa Langa di Alba (Cuneo) il cui prezzo di acquisto varia da un minimo di 350mila euro ad ettaro fino a 2, 3 milioni di euro. A stimarne il valore è un’indagine sul mercato fondiario in Italia curata dal Crea con il suo centro di Politiche e Bioeconomia, con il supporto del Conaf, in un'elaborazione dell'Adnkronos. I valori si riferiscono all’anno 2025 e nella graduatoria, ai primi quattro posti, figurano tutti vigneti. Dopo quelli piemontesi, troviamo i pregiati vigneti Doc altoatesini della zona del Lago di Caldaro, in provincia Bolzano, con un valore compreso tra i 600mila euro l’ettaro a 1 milione e 100mila euro. Valori ben al di sotto delle Langhe ma pur sempre indicatori di terreni preziosi. Sul podio, al terzo posto, i ricchi i terreni coltivati a vigneti della Doc Bolgheri (Livorno) con quotazioni da 300mila a 1 milione di euro ad ettaro, mentre, in quarta posizione, compaiono i vigneti Docg nelle colline di Montalcino (Siena) vocati al Brunello di Montalcino che variano da un minimo di 250.000 euro a un massimo di 1 milione di euro.

Dopo le vigne svettano le quotazioni dei meleti altoatesini, nella zona di coltivazione omogenea più alta d'Europa, con i meleti della Val Venosta, qui i terreni valgono da un minimo di 430.000 euro ad ettaro a un massimo di 720.000 euro. Le estese coltivazioni di mele tra i 500 e 1.000 metri, tra l’altro, regalano una spettacolare nota di colore al paesaggio, durante la fioritura. Meleti di pregio anche nella Val d’Adige con un valore che va da 380.000 euro a 520.000 euro. Mentre, al sesto posto figura la terra del prosecco, con i vigneti Docg di Valdobbiadene, in provincia di Treviso.

Grande valore il mercato assegna anche ai terreni liguri dedicati al florovivaismo e agli ortaggi nella piana di Albenga, in provincia di Savona, questi terreni si possono acquistare ad un prezzo che varia da 280mila a 500 mila euro ad ettaro. E ancora valori analoghi per i Vigneti Doc nella bassa Val Venosta (Naturno Bolzano) e i Vigneti Doc nella Valle Isarco di Bressanone (Varna Bolzano) stimati tra i 300.000 e i 500.000 euro all’ettaro. Sorprende la posizione dei Vigneti Docg Chianti Classico (FiI), al 22esimo posto, che valgono ‘solo’, si fa per dire, 90.000 euro l’ettaro fino a 210.000 euro.