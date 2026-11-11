circle x black
Cerca nel sito
 

IA, Engineering porta a Bruxelles la sfida europea per un'intelligenza sovrana e sicura

Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'intelligenza artificiale sovrana, sicura e controllabile. È questa la proposta di Engineering, presentata al Parlamento europeo di Bruxelles nell'evento "AI Sovrana per l'Europa: IS-IA, l'architettura digitale italiana di Engineering Group", co-ospitato dalle vicepresidenti dell'Eurocamera Pina Picierno e Antonella Sberna. Al confronto hanno partecipato rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento e della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ue, insieme al Ceo di Engineering, Aldo Bisio, che ha illustrato IS-IA, l'architettura sviluppata sulla piattaforma di AI generativa EngGPT 2, e ha presentato anche EngSure, una piattaforma di cybersecurity che usa l'intelligenza artificiale per difendere gli asset digitali delle organizzazioni. L'obiettivo, dice Engineering, è usare l'AI mantenendo dati, modelli e conoscenze in perimetri sicuri e trasparenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza