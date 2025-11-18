Il Gruppo San Donato sbarca a Roma, nasce la prima Smart Clinic della Capitale

Joint venture con Generali per il primo centro polispecialistico Gsd in città. Nella struttura in via del Galoppatoio percorsi personalizzati di diagnosi e cura e un servizio multidisciplinare dedicato all'obesità

Il Gruppo San Donato (Gsd) sbarca a Roma. E' stato inaugurato ieri il primo centro polispecialistico Smart Clinic della Capitale, nato da una joint venture tra Gsd e Generali. Al taglio del nastro della struttura, situata in via del Galoppatoio, hanno partecipato il presidente e l'Ad di Smart Clinic S.p.A, Vito Cozzoli ed Elena Bottinelli; il Country General Manager di Generali Italia e presidente di Generali Welion, Gianluca Perin; il General Manager di Generali Italia, Massimo Monacelli; il Chief Health & Welfare and Broker Management Officer di Generali Italia e Ceo di Generali Welion, Francesco Bardelli.

"L'apertura di Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo del network di strutture sanitarie creato dal Gruppo San Donato, il principale gruppo della sanità italiana, e da Generali, leader in Italia nel settore assicurativo: un progetto destinato a estendersi su tutto il territorio nazionale e a coniugare eccellenza clinica, innovazione tecnologica e accessibilità", informano da Gsd e Generali. "Le Smart Clinic - ricorda una nota congiunta - offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura di alta qualità, in un ambiente progettato per rispondere alle esigenze di una sanità moderna, sostenibile e vicina alle persone. Un'offerta completa di prestazioni ambulatoriali per garantire un'esperienza in ambito salute a 360 gradi, con servizi personalizzati grazie a processi digitali integrati per semplificare la presa in carico del paziente".

Per rispondere alla sfida dell'invecchiamento demografico - si legge in una nota - il nuovo centro di Roma ha sviluppato due percorsi che promuovono la longevità attiva e la prevenzione. L'innovativo programma Genos, ideato dai ricercatori e dagli specialisti dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, propone percorsi di diagnosi e cura personalizzati pensati per monitorare lo stato di salute generale, valutare i principali fattori di rischio e identificare precocemente eventuali patologie. Un altro servizio è Smart Weight, percorso multidisciplinare che integra valutazione medica, supporto nutrizionale e monitoraggio clinico continuo, nella prevenzione e nel trattamento dell'obesità. Gsd e Generali puntano a "ridefinire il modello di assistenza sanitaria sul territorio, creando strutture facilmente accessibili non solo agli assicurati Generali, ma a chiunque desideri usufruire di percorsi di salute innovativi e personalizzati. Le Smart Clinic rappresentano infatti un'innovativa proposta di gestione della salute che integra la diagnosi e la cura in tutte le specialità mediche con un'importante focalizzazione su prevenzione e benessere, accessibilità alle prestazioni, elevati standard qualitativi, utilizzo delle migliori tecnologie e attenzione alla customer experience".

"Con l'apertura della Smart Clinic di Roma prosegue il nostro percorso di sviluppo e si rafforza l'impegno a mettere al servizio del Paese un modello di sanità che pone al centro la persona, la prevenzione e la prossimità, valorizzando l'esperienza clinica e scientifica maturata in oltre sessant'anni di attività dagli ospedali del Gruppo San Donato", afferma Bottinelli.

"La salute - commenta Bardelli per Generali - rappresenta una delle sfide principali del contesto attuale. Grazie alla collaborazione con un partner d'eccellenza come il Gruppo San Donato, vogliamo offrire una risposta concreta e innovativa ai bisogni degli italiani, puntando sulla qualità sanitaria, l'accessibilità alle cure e la vicinanza al territorio. Questa nuova Smart Clinic rafforza il nostro ecosistema Health & Welfare che punta a rendere sempre più accessibili e personalizzate le migliori cure per i cittadini, attraverso l'impiego di tecnologia e digitalizzazione".