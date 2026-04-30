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Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy

30 aprile 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
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"Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl". Questo il titolo della tavola rotonda organizzata al MoMec di Roma nel contesto della Giornata Nazionale del Made in Italy, di cui Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo. Il ruolo del retail nella formazione del capitale umano e nella riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore, contributo che Lidl Italia offre mediante il progetto "Lidl 2 your career", dove in 4 anni, sono stati 550 i giovani assunti in formazione duale in tutta Italia attraverso un percorso che alterna formazione in aula e training on the job, è stato al centro del confronto.

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