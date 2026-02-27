Imprese: bene 2025 per Icam Cioccolato, +35% su 2024. Ora si amplia e guarda Oltreoceano

Il gruppo italiano leader nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao, ICAM Cioccolato, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 432 milioni di euro, in crescita del 35% circa rispetto all'anno precedente, confermando la solidità del proprio modello industriale e la capacità di continuare a investire e crescere anche in un contesto di mercato complesso e caratterizzato da forti tensioni sui costi delle materie prime. La crescita del Gruppo nel 2025 è stata sostenuta in particolare dallo sviluppo sui mercati esteri, che oggi rappresentano il 63% del fatturato complessivo. A tal proposito, Icam continuerà a sviluppare la propria presenza internazionale con la realizzazione, nei prossimi mesi, di un sito produttivo negli Stati Uniti, mercato che rappresenta quasi il 20% del fatturato export, confermando, ancora una volta, la volontà di consolidare la competitività internazionale.