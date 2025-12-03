Imprese, Bozzetti (Ffm): "237 milioni di investimenti a servizio del territorio"

"Con il piano triennale presentiamo una visione strategica per il futuro: aumentiamo gli investimenti fino a 237 milioni, al servizio del territorio e di Fiera Spa, anche per innestare nuovi processi di internazionalizzazione. Tra gli investimenti sono compresi i 12 milioni di euro destinati alla riqualificazione dello spazio al servizio dello Speed Skating delle Olimpiadi, nella più grande location europea per i grandi eventi sportivi, musicali e congressuali, capace di ospitare fino a 45 mila visitatori". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, partecipando a Milano alla presentazione del Piano triennale 2026-2028 della Fondazione.