Imprese: Centromarca e Ibs puntano a sostegno governo per competitività, innovazione e legalità della filiera

Analizzare le criticità e le opportunità del settore, in particolare su un tema di grande attualità per milioni di consumatori, come il carrello della spesa. E' questo l'obiettivo del Forum del Largo Consumo dal titolo "Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera" organizzato a Roma e promosso da Centromarca - Associazione italiana dell'Industria di Marca - e Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ai lavori hanno preso parte esponenti di primo piano dell'Industria di Marca, della filiera del largo consumo e del suo indotto, rappresentanti del mondo politico-istituzionale e altri stakeholders di rilievo.