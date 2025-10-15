circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: Centromarca e Ibs puntano a sostegno governo per competitività, innovazione e legalità della filiera

15 ottobre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Analizzare le criticità e le opportunità del settore, in particolare su un tema di grande attualità per milioni di consumatori, come il carrello della spesa. E' questo l'obiettivo del Forum del Largo Consumo dal titolo "Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera" organizzato a Roma e promosso da Centromarca - Associazione italiana dell'Industria di Marca - e Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ai lavori hanno preso parte esponenti di primo piano dell'Industria di Marca, della filiera del largo consumo e del suo indotto, rappresentanti del mondo politico-istituzionale e altri stakeholders di rilievo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza