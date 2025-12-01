circle x black
Imprese: Di Cesare (Nativa), 'in 10 anni oltre 5mila società benefit'

01 dicembre 2025 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A gennaio del prossimo anno si festeggiano i dieci anni dell'esistenza della legge sulle società benefit in Italia. All'epoca avevamo cominciato a promuovere l'introduzione di questo modello di impresa già da qualche anno. In un decennio siamo arrivati a contare 5300 società benefit, uno status assunto anche dal 2% delle grandi aziende italiane. Sono dati che fanno capire quanto il modello benefit stia crescendo in maniera strutturale non soltanto tra le piccole e medie imprese, ma anche tra le grandi imprese, che poi trascinano il fenomeno". Lo ha detto Paolo Di Cesare, presidente di Nativa, alla presentazione della ricerca nazionale sulle Società benefit 2025 realizzata in partnership da Nativa, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. La ricerca è stata presentata nel corso dell'evento 'Un'ondata di innovazione' svoltosi a Milano.

