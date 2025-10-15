Imprese: Ferretti (Ibc), 'incontro tra filiera e istituzioni ottimo per favorire competitività pmi'

"Abbiamo presentato un documento che contiene differenziazioni che possono essere messe a disposizione delle aziende associate. Ma questa collaborazione parte dal carrello anti inflazione di circa un anno fa, che ci ha dato la possibilità di interloquire con le istituzioni e di vedere che l'incontro tra filiera e governo può darci delle ottime possibilità". A dirlo all'Adnkronos, Flavio Ferretti, presidente Ibc, parlando dell'importanza della collaborazione con le istituzioni per rafforzare la competitività delle pmi, a margine del Forum del Largo Consumo dal titolo 'Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera', organizzato a Roma e promosso da Centromarca - Associazione italiana dell'Industria di Marca - e Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.