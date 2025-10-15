circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: Ferretti (Ibc), 'incontro tra filiera e istituzioni ottimo per favorire competitività pmi'

15 ottobre 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo presentato un documento che contiene differenziazioni che possono essere messe a disposizione delle aziende associate. Ma questa collaborazione parte dal carrello anti inflazione di circa un anno fa, che ci ha dato la possibilità di interloquire con le istituzioni e di vedere che l'incontro tra filiera e governo può darci delle ottime possibilità". A dirlo all'Adnkronos, Flavio Ferretti, presidente Ibc, parlando dell'importanza della collaborazione con le istituzioni per rafforzare la competitività delle pmi, a margine del Forum del Largo Consumo dal titolo 'Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera', organizzato a Roma e promosso da Centromarca - Associazione italiana dell'Industria di Marca - e Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza