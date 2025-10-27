Imprese, fondo Nextalia perfeziona nuovo investimento in Flo

Nextalia, per conto del fondo Nextalia Capitale Rilancio , annuncia il perfezionamento del secondo investimento in Flo S.p.A., primario gruppo italiano specializzato nel packaging alimentare, con posizioni di leadership a livello europeo in specifici segmenti e accesso a tecnologie innovative e sostenibili. Flo è un player internazionale nella produzione di contenitori per alimenti realizzati in plastica, bioplastica, carta e materiali sostenibili premium (tra cui Alpha, la linea realizzata con carta e Qwarzo). Nata nel 1973 e guidata dalla famiglia Simonazzi, l’azienda ha costruito un percorso di crescita che l’ha portata a servire oltre 2.600 clienti, con circa 680 dipendenti e 5 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 1 in Francia e 1 nel Regno Unito), fino a raggiungere €180m di ricavi nel 2024.

L’operazione – realizzata tramite un aumento di capitale – sostiene il rafforzamento patrimoniale, operativo e competitivo di Flo, con focus su efficientamento, valorizzazione del capitale umano e investimenti in capacità produttiva per lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi e sostenibili.

La struttura prevede l’acquisizione da parte di Nextalia di una quota di minoranza, mentre la famiglia Simonazzi manterrà la maggioranza, a conferma della collaborazione di lungo periodo e delle prospettive di ulteriore consolidamento del Gruppo.

Francesco Canzonieri, Ceo di Nextalia, ha commentato: "L’investimento in Flo conferma il potenziale della strategia di Nextalia Capitale Rilancio: affiancare imprenditori e imprese italiane d’eccellenza in un percorso di rafforzamento competitivo, apportando capitale e competenze operative. Supporteremo Flo nel consolidare la leadership in un settore trainato da tendenze strutturali come sostenibilità e riciclabilità”.

Daniele Simonazzi, Ceo di Flo, ha aggiunto: “L’ingresso di Nextalia segna un momento chiave per la nostra crescita. Condividiamo una visione strategica in cui innovazione, sostenibilità ed economia circolare sono pilastri fondamentali. Insieme potremo accelerare lo sviluppo di progetti ad alto valore aggiunto e rafforzare la nostra leadership in un settore in continua evoluzione” .

Nextalia si è avvalsa dell’assistenza di Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria, Bain & Company per la business due diligence, STS Deloitte per la due diligence fiscale, Alma LED per gli aspetti legali, WST per gli aspetti IP, Ashurst in qualità di financing legal advisor a supporto degli istituti di credito, Ethica Group in qualità di M&A e Debt advisor, Greenberg Traurig per gli aspetti di Golden Power e Antitrust, Marsh per gli aspetti assicurativi, ERM per gli aspetti EHS / ESG. Flo è stata assistita da Marco Polo e Banca Investis come financial e debt advisor, da Studio Industria e Studio Belli Bertora come legal advisor e da AGFM come tax advisor.