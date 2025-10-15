Imprese, Mutti (Centromarca): "Ottimizzare filiera che compone prodotto di marca"

"In questa giornata l'industria di marca si è fatta promotrice di un dialogo di filiera perché oggi è importante riuscire a recuperare quegli spazi di efficienza che esistono all'interno di tutta la filiera. Quindi, parlando di agricoltura, di industria, di logistica e di distribuzione. E' fondamentale che in un momento di difficoltà, dopo la crisi inflattiva che è partita nel 2022 a causa dell'incremento delle fonti energetiche, si cerchino di recuperare tutti quegli spazi possibili affinché i nostri cittadini e i nostri clienti possano trovare l'eccellenza del prodotto di marca, però con un'ottimizzazione costante della filiera che lo compone". Sono le parole di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, in occasione del Forum del Largo Consumo dal titolo 'Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera', organizzato a Roma e promosso da Centromarca - Associazione italiana dell'Industria di Marca - e Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.