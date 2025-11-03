circle x black
Imprese: Rs Italia presenta la ricerca "Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025"

03 novembre 2025 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolta a Milano la presentazione della ricerca "Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025", quarta edizione dell'indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia e ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), in collaborazione con l'Università Europea di Roma. Tra i dati più rilevanti emersi il fatto che il 74% delle imprese indica la digitalizzazione del processo d'acquisto come priorità, che il 67% identifica l'ufficio acquisti come referente principale per gli approvvigionamenti Mro e che l'81% stipula accordi di lungo periodo, sottolineando come nel procurement dei materiali indiretti (Mro) in Italia è in atto una metamorfosi: le aziende investono su digitalizzazione, competenze e processi strutturati, mentre riconoscono all'ufficio acquisti un ruolo sempre più centrale nella governance. 

