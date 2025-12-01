circle x black
Imprese: Vudafieri (Infocamere), 'dashboard strumento importante per osservare dati società benefit'

01 dicembre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I dati della ricerca oggi presentata mostrano una crescita esponenziale del fenomeno delle società benefit. Infocamere ha dato il suo contributo in questo campo supportando la Camera di Commercio di Brindisi e Taranto nella realizzazione di una dashboard nazionale dove raccogliere i dati delle società benefit, come la loro territorialità o il settore di appartenenza, per avere una fotografia puntuale delle adesioni delle imprese al modello benefit". Lo afferma Fabiana Vudafieri, head of marketing di Infocamere, alla presentazione della ricerca nazionale sulle Società benefit 2025 a Milano, tenutasi nell'ambito dell'evento 'Un'ondata di innovazione'. L'analisi è il frutto della collaborazione di Nativa, del Research Department di Intesa Sanpaolo, di InfoCamere, dell'università di Padova, della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e di Assobenefit.

