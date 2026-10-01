circle x black
Cerca nel sito
 

Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione

01 ottobre 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il business Infrastrutture di Saipem continua a crescere, forte di risultati che includono progetti realizzati per circa 10 miliardi di euro, oltre 1000 km di binari ferroviari posati e importanti opere stradali e sotterranee. Tra i cantieri più significativi figura il passante ferroviario Alta Velocità di Firenze, con lo scavo di due gallerie sotto il centro cittadino e la realizzazione della nuova stazione AV Belfiore. Innovazione, sostenibilità e sicurezza rappresentano i pilastri dell'approccio dell'azienda, che guarda al futuro con nuove opportunità di sviluppo nel settore delle infrastrutture.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza