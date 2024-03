Innovazione, Call for Data-Driven Innovation di Unioncamere e InfoCamere selezionano cinque progetti

Accelerare la trasformazione digitale è una priorità per la pubblica amministrazione, come dimostra ‘Call for Data-Driven Innovation’, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere, in collaborazione con The Doers. L’iniziativa, la cui prima fase si è conclusa ieri a Roma, coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino ed è rivolta alle start up e alle Pmi innovative. L’obiettivo è quello di individuare tra i 64 progetti presentati quelli in grado di valorizzare la gestione del patrimonio informativo e delle competenze del sistema camerale ed efficientare le procedure camerali con soluzioni innovative.