Un welfare di prossimità che affianchi all’innovazione digitale la presenza sul territorio. È l’impegno che Inps e Comuni hanno confermato ieri, giovedì 26 novembre a Verona, nel convegno 'Welfare innovativo: lo Stato Amico si costruisce sul territorio', promosso dall’Istituto nell’ambito della 43ma Assemblea annuale dell’Anci.

Per il direttore generale vicario dell’Inps, Antonio Pone, la presenza dell’Istituto sul territorio si costruisce dal basso. Da un lato, c’è la valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito, in cooperazione con i Comuni, per rispondere ai problemi abitativi anche del personale dell’Istituto, e non solo. Dall’altro, c’è la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, finanziata dal contributo dello 0,35% dei dipendenti pubblici. La Gestione integra i servizi degli enti locali con prestazioni come l’assistenza domiciliare Home Care Premium, destinata alle persone non autosufficienti tra gli iscritti e i loro familiari. Anche così lo Stato si fa vicino ai cittadini e ai loro bisogni. Il sindaco di Latina e delegata nazionale Anci al Welfare e Politiche Sociali, Matilde Celentano, ha messo al centro del welfare innovativo la persona, in particolare quella fragile. L’obiettivo è superare la logica delle singole prestazioni per offrire protezione e costruire un progetto di vita orientato alla massima autonomia possibile, con servizi di prossimità sempre più fruibili e accessibili, anche per anziani e persone con disabilità.

Nella stessa direzione va la riforma della disabilità, illustrata dal direttore centrale Salute e prestazioni di disabilità, Filippo Bonanni. Il decreto legislativo 62/2024 è dal 1° marzo 2026 nella terza fase della sperimentazione ed entrerà a regime su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027. Al convegno è intervenuto anche il direttore centrale Credito, welfare e strutture sociali, Alessia Rimmaudo. I lavori sono stati moderati dal direttore centrale Comunicazione dell’Inps, Diego De Felice.