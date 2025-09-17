Ita: rafforza offerta lungo raggio con rotta Fiumicino-Mauritius

Mentre si prepara a concludere i primi nove mesi del 2025 con oltre 10 milioni di passeggeri trasportati e ricavi in aumento del 5% Ita conferma la sua strategia di lungo raggio con il lancio del nuovo volo Roma Fiumicino – Mauritius che prenderà il via il 7 novembre con 2 frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo alle Mauritius alle 11:20 del giorno successivo, mentre la partenza dalle Mauritius sarà il sabato e il lunedì alle 22:10 con arrivo a Roma Fiumicino alle 06:40 del giorno dopo.

Il volo verrà operato di notte, garantendo notevole comodità a tutti i viaggiatori, incluse le famiglie con bambini (uno dei target principali della offerta maurizian), mentre l’arrivo in mattinata, sia all’andata che al ritorno, permetterà di poter organizzare al meglio i trasferimenti, ottimizzando i tempi e di conseguenza l’intera esperienza di viaggio. Il volo verrà operato con l’Airbus A330neo con tre classi di servizio: Business (30 posti), Premium Economy (24 posti) ed Economy (237 posti), per un totale di 291 posti a sedere.

Illustrando la nuova tratta Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, ha sottolineato come si tratti "di una destinazione leisure sulla quale puntiamo fortemente" e con potenzialità di outgoing anche di merci. Come sottolinea Adr, quello con Mauritius è un mercato da circa 120 mila passeggeri l'anno che lo scorso anno è cresciuto del 15%, forte dell'appeal di una destinazione che - ha spiegato Mia Hezi, account director Italy per Mauritius Tourism Promotion Authority - "è più di spiaggie lunghissime e acqua cristallina bensì una cultura che è un melting pot dove i visitatori sono visti come amici".

Il nuovo volo diretto amplierà il ventaglio di mete di turismo leisure della Compagnia, arricchendo il network ITA Airways che nella stagione invernale 2025-2026 opererà 54 destinazioni di cui 16 nazionali, 22 internazionali e 16 intercontinentali.