Italia compatta in Ue sull'euro digitale: meno costi e sfida a Visa/Mastercard

L'Italia è unita a livello Ue sull'euro digitale per ridurre i costi, rafforzare il sistema bancario e sfidare il dominio di Visa/Mastercard, spiega il capodelegazione del M5S Tridico.

"Il sistema Italia, qui al Parlamento Europeo, su questo argomento di straordinaria importanza, sull'euro digitale, si sta muovendo insieme, perché capisce che per l'Italia e per tutta Europa l'introduzione dell'euro digitale è il rafforzamento della strategia autonoma che l'Europa deve avere, su questa come su altre questioni". Lo ha detto il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico, a Bruxelles a margine di un convegno dedicato all'argomento.

Il tutto, ha aggiunto Tridico, "partendo dalla sovranità monetaria, perché si risparmiano costi, si rafforza il sistema bancario nazionale ed europeo, si oppone una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nel continente europeo e si riducono i costi di commissione per gli agenti, che oggi devono condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. E' un buon giorno per l'Europa", ha concluso.