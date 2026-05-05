circle x black
Cerca nel sito
 

Italia compatta in Ue sull'euro digitale: meno costi e sfida a Visa/Mastercard

L'Italia è unita a livello Ue sull'euro digitale per ridurre i costi, rafforzare il sistema bancario e sfidare il dominio di Visa/Mastercard, spiega il capodelegazione del M5S Tridico.

Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
05 maggio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sistema Italia, qui al Parlamento Europeo, su questo argomento di straordinaria importanza, sull'euro digitale, si sta muovendo insieme, perché capisce che per l'Italia e per tutta Europa l'introduzione dell'euro digitale è il rafforzamento della strategia autonoma che l'Europa deve avere, su questa come su altre questioni". Lo ha detto il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico, a Bruxelles a margine di un convegno dedicato all'argomento.

CTA

Il tutto, ha aggiunto Tridico, "partendo dalla sovranità monetaria, perché si risparmiano costi, si rafforza il sistema bancario nazionale ed europeo, si oppone una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nel continente europeo e si riducono i costi di commissione per gli agenti, che oggi devono condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. E' un buon giorno per l'Europa", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pasquale Tridico euro digitale Ue M5S
Vedi anche
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza