'Italia in transizione', il 'trilemma dell'energia' del World Energy Council

La crisi energetica degli ultimi anni ha cambiato il modo in cui governi, imprese e cittadini guardano alla transizione. Non più solo sostenibilità ambientale, ma anche sicurezza degli approvvigionamenti, costi dell'energia, competitività industriale e attrattività dei Paesi. Questi i temi al centro del confronto con Michele Vitiello, segretario generale del World Energy Council Italia, nel video podcast 'Italia in transizione', realizzato da Adnkronos in collaborazione con Shared Ground e condotto dal vicedirettore Giorgio Rutelli