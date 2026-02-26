circle x black
Cerca nel sito
 

La vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia

Sulle due ammiraglie di Moby, Moby Fantasy e Moby Legacy, arriva un vero e proprio caseificio, produrrà nove chili di mozzarella ogni 30 minuti

La vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia
26 febbraio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Riscrivete la geografia della mozzarella: lasciate stare Napoli e dintorni, quella vera, quella fresca appena fatta, la trovate in mezzo al mare, esattamente tra Olbia e Livorno o viceversa. Già perché da oggi, su Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, arriva un vero e proprio caseificio: l’ 'Angolo del Casaro', realizzato insieme a 'Latteria del Curatino', un marchio di Podere dei Leoni e Comat. Non sarà un angolo di vendita, ma un vero e proprio laboratorio, dove un mastro casaro, appunto, preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche, ovviamente, portarle a casa.

Dal punto di vista tecnico, il laboratorio di bordo consentirà una produzione continua e controllata. Ogni ciclo di lavorazione permetterà di realizzare circa nove chilogrammi di mozzarella ogni mezz’ora. E la stessa mozzarella sarà ovviamente alla base di tutte le preparazioni a bordo, dalla pizza, alle insalate, alla parmigiana, a tutti i piatti che la prevedono, di bufala o di latte vaccino.

D'altronde su cibo e ristorazione a bordo delle due navi il gruppo ha puntato da parecchio lanciando il format firmato Moby e Ligabue, che punta a rivoluzionare il concetto di cibo a bordo: 'Gusti giusti', un intero ponte dedicato ai punti di ristorazione, con ristorante gourmet, pizzeria, self service, pasta fresca, frutteria tanto altro e tutte le lavorazioni a vista, come in uno straordinario show cooking galleggiante, sempre contrassegnato da leggerezza, stagionalità e freschezza, con un’attenzione particolare alle materie prime. E innovazioni tecnologiche, dalle casse automatiche ai robottini che aiutano a sparecchiare, che velocizzano il servizio, collaborando e non- sottolineano dalla società- sostituendo personale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vera mozzarella fresca mozzarella in mezzo al mare moby mozzarella caseificio mozzarella moby livorno olbia
Vedi anche
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza