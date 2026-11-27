"Questa è una rete: blue richiama l'economia del mare, med richiama il Mediterraneo e network per far comprendere l'importanza di mettere in relazione i vari enti di formazione". Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, intervenendo alla presentazione della Blue Med Academy Network, l'hub dell'Authority per la formazione dei giovani al porto di Civitavecchia.

Latrofa ha ripercorso la genesi del progetto: "A Miami lo scorso aprile ho voluto capire se i grandi operatori volessero partecipare ad un hub di formazione. Ci hanno confermato che potevamo costruire una collaborazione intorno a un'esigenza condivisa. Noi non vogliamo crearne un altro ma collegare questo patrimonio al mondo del lavoro e delle imprese. Portando informazioni comprensibili ai giovani che vogliono imparare un lavoro".

Spazio poi agli inviti ai grandi gruppi industriali. "Aziende come Leonardo che hanno e avranno un ruolo fondamentale nella gestione del sistema marittimo. Vorremmo siglare un protocollo di intesa con Leonardo", ha detto Latrofa, aggiungendo: "Altra grande protagonista è Fincantieri, le navi che costruisce dimostrano la grande capacità tecnologica italiana. Anche a lui faccio lo stesso invito". Quindi il riferimento ai "partner croceristi che sono fondamentali per la nostra economia. Non dobbiamo lasciare fuori nessuno e questo ci permetterà di raggiungere l'obiettivo. Questo è il nostro metodo, il territorio è il luogo fisico dove necessita il nostro lavoro. Spero di vedere il primo contratto di lavoro che verrà siglato grazie a questo network".