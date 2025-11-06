Lavoro, Caridi (Ministero): "AppLI accompagna giovani in azioni misurabili, non è catalogo link"

"Non è l’ennesimo catalogo di link: AppLI accompagna i giovani in azioni misurabili - aggiornare il cv, iscriversi a un microcorso, preparare un colloquio, contattare un centro per l’impiego - con tempi e priorità chiare". E' quanto afferma Vincenzo Caridi, capo dipartimento del ministero del Lavoro, in un'analisi pubblicata su 'Il Sole 24 Ore'. "La trasparenza delle raccomandazioni è la chiave: spieghiamo perché suggeriamo un passo, quali competenze attiva e quali porte può aprire", sottolinea Caridi.

Secondo Caridi, "chiediamo fiducia perché la rendiamo verificabile. L’utente controlla i propri dati, ogni scelta è reversibile, il linguaggio è chiaro e gli impatti sono tracciati oltre i download: tempo risparmiato, coerenza tra proposte e azioni, ritorno all’uso continuativo. Quattro utenti su dieci tornano regolarmente: è il segnale che l’assistente digitale diventa utilità quotidiana".

E per il capo dipartimento del ministero "la visione del ministro Marina Calderone è netta: passare dal sussidio alla capacità, con politiche attive personalizzate e data-driven. AppLI va in questa direzione: un’infrastruttura civica digitale che connette scuola, università, terzo settore e servizi per il lavoro, e che misura risultati reali per riaprire traiettorie di studio, formazione e occupazione".