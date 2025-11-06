circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, Caridi (Ministero): "AppLI accompagna giovani in azioni misurabili, non è catalogo link"

'La trasparenza delle raccomandazioni è la chiave'

Lavoro, Caridi (Ministero):
06 novembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non è l’ennesimo catalogo di link: AppLI accompagna i giovani in azioni misurabili - aggiornare il cv, iscriversi a un microcorso, preparare un colloquio, contattare un centro per l’impiego - con tempi e priorità chiare". E' quanto afferma Vincenzo Caridi, capo dipartimento del ministero del Lavoro, in un'analisi pubblicata su 'Il Sole 24 Ore'. "La trasparenza delle raccomandazioni è la chiave: spieghiamo perché suggeriamo un passo, quali competenze attiva e quali porte può aprire", sottolinea Caridi.

Secondo Caridi, "chiediamo fiducia perché la rendiamo verificabile. L’utente controlla i propri dati, ogni scelta è reversibile, il linguaggio è chiaro e gli impatti sono tracciati oltre i download: tempo risparmiato, coerenza tra proposte e azioni, ritorno all’uso continuativo. Quattro utenti su dieci tornano regolarmente: è il segnale che l’assistente digitale diventa utilità quotidiana".

E per il capo dipartimento del ministero "la visione del ministro Marina Calderone è netta: passare dal sussidio alla capacità, con politiche attive personalizzate e data-driven. AppLI va in questa direzione: un’infrastruttura civica digitale che connette scuola, università, terzo settore e servizi per il lavoro, e che misura risultati reali per riaprire traiettorie di studio, formazione e occupazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
AppLI lavoro formazione occupazione
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza