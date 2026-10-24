circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, Confintesa: "Contratti pirata costano fino a 12mila al lavoratore"

A Roma la IX Consulta Confederale di Confintesa

Consulta federale Confitesa - (Adnkronos)
Consulta federale Confitesa - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 12.24
Luana Cimino
LETTURA: 1 minuti

I contratti pirata costano sino a 12.000 euro a ciascun lavoratore italiano: è quanto emerge da una ricerca di Confintesa, realizzata in occasione della Consulta federale. "In Italia un lavoratore può guadagnare fino a 12.000 euro in meno all’anno — a parità di mansione, orario e settore — solo perché il suo datore di lavoro applica un contratto collettivo che paga meno. Non un contratto illegale: un contratto regolarmente depositato al Cnel. Solo che taglia retribuzione base, mensilità aggiuntive, welfare, previdenza complementare. Il risparmio è dell’impresa. Il costo è del lavoratore", commenta Francesco Prudenzano segretario generale Confintesa." Il sistema attuale protegge chi è già dentro e penalizza i lavoratori: permette contratti al ribasso senza filtri, non certifica la qualità, non misura i contenuti", aggiunge.

Secondo Confintesa al Cnel sono depositati oltre 1.000 contratti collettivi, dei quali solo 150 sono effettivamente applicati. "I restanti esistono su carta e hanno un’unica funzione: offrire al datore di lavoro un’alternativa per pagare di meno. Chiunque può depositare un ccnl - senza iscritti, senza storia, senza verifica di contenuto. È un sistema senza filtri all’ingresso, e il prezzo lo pagano i lavoratori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza