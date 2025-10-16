Lavoro, Fava (INPS): "Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo"

"I lavoratori senior devono essere visti come una risorsa, non come un costo, e sono fondamentali ai fini del miglior inserimento dei giovani nel mondo del lavoro che è comunità. Il futuro si crea insieme, come oggi facciamo con ELIS, questo il senso del nostro ingresso. Il senso è aiutare il paese a crescere sia coi più giovani che con i meno giovani." Ha dichiarato il presidente di INPS, Gabriele Fava, a margine della presentazione del progetto 'GenerAzione Talento', il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior del Consorzio ELIS.