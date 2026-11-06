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Lavoro, Fornero (UniTo): "Senza interventi calo demografico frenerà crescita e occupazione"

Elsa Fornero - (Adnkronos)
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06 novembre 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
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“Se non vengono presi provvedimenti, non di breve periodo, ma che guardino lontano, a noi mancherà la popolazione in generale, perché ci sarà una decrescita demografica, ma, soprattutto, ciò che mancherà è la parte in età lavorativa che nei prossimi tre quattro decenni perderà oltre il 30%, secondo alcuni calcoli. Questo significa che ci mancherà l'occupazione per fare Pil e per fare crescita. Per far fronte a tutto questo, intanto, si può aumentare l'occupazione di coloro che sono ancora fuori dal mondo del lavoro, come le donne, i giovani e i lavoratori anziani, a cui si pensa sempre solo in termini di possibilità di pensionamento anticipato”.

E’ quanto affermato da Elsa Fornero, professoressa onoraria di Economia Università di Torino, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel Governo Monti, intervenendo nel corso della giornata inaugurale del Festival dell’Impresa 2026, in svolgimento dal 6 all’8 novembre a Bergamo e promosso da ItalyPost con Confindustria Bergamo tra i promotori.

“Inoltre, è necessario investire sulle persone, visto che stanno diventando sempre meno. Bisogna aprire anche agli immigrati con politiche intelligenti, possibilmente fatte a livello europeo, e inserire gli immigrati nel nostro tessuto sociale e produttivo. Non ci sono ‘bacchette magiche’, ma senza uno sguardo di lungo termine, una visione del Paese che vogliamo, tra uno, due o tre decenni noi saremo sempre lì a galleggiare”, ha concluso.

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