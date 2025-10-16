Lavoro, il Consorzio ELIS presenta 'GenerAzione' Talento, il progetto per valorizzare risorse senior

In Italia gli over 50 rappresentano la fascia più numerosa tra i lavoratori, con oltre 9 milioni di occupati. Come valorizzare queste risorse in un'ottica intergenerazionale? Questo il focus al centro del nuovo progetto presentato dal consorzio Elis, GenerAzione Talento, con l'obiettivo di creare un ponte tra l'esperienza e la competenza acquisita dei lavoratori senior e le nuove generazioni. Il progetto si sviluppa lungo 4 linee di azione: ascoltare, condividere, sperimentare e costruire. Questo attraverso uno studio demografico con l'obiettivo di comprendere bisogni e aspirazioni degli over 55, la condivisione di eventuali esperienze, e una fase finale durante la quale i risultati maturati e i modelli più efficaci verranno condivisi con istituzioni stimolando un dialogo su possibili proposte e interventi