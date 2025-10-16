circle x black
Lavoro, Rovere (Poste Italiane): "In risorse over 55 ci sono esperienze e competenze preziose"

16 ottobre 2025 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Innanzi tutto si può guardare a un dato positivo di questo dato demografico, che è la longevità: questa ci permetterà di essere tutti più dinamici e attivi in età che prima vedevano le persone avvicinarsi alla pensione. In questa generazione di persone, gli over 55, che presto sarà la più numerosa, c'è tantissimo talento, esperienza, preziose competenze e quella cultura del lavoro che deve essere trasmessa alle giovani generazioni. Chi l'azienda l'ha vissuta, passando anni in lavori da manuali a quelli più intellettuali e lavorando fianco a fianco nei diversi ruoli, può trasmettere questa missione e questi valori ai più giovani." Ha dichiarato Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane e Presidente di Turno del Consorzio ELIS, a margine della presentazione del progetto 'GenerAzione Talento', il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior del Consorzio ELIS.

