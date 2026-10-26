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Lavoro, Santangelo (Regione Abruzzo): "Investiti 2 milioni per la cultura della sicurezza"

Presto un piano di formazione ad hoc per le scuole

Roberto Santangelo - (foto Adnkronos)
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26 ottobre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
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''Per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni Regione Abruzzo tanto ha fatto. Abbiamo investito oltre 2 milioni e mezzo di euro sulla formazione non obbligatoria per la cultura della sicurezza e lanceremo nel prossimo futuro un piano per coinvolgere anche le scuole, perché lì nasce la cultura della sicurezza. Quest’ultimo è un aspetto che dobbiamo calcare: le nuove generazioni devono declinare la cultura della sicurezza nel loro quotidiano approccio alla vita”. Sono le parole di Roberto Santangelo, assessore Regione Abruzzo con deleghe alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura, oggi all’inaugurazione del Punto di Assistenza Protesica Inail de L'Aquila, città Capitale italiana della cultura 2026. L’evento si è svolto a ridosso della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, conclusasi il 24 ottobre.

“Mi preme ringraziare il presidente nazionale dell'Inail Fabrizio D'Ascenzo e il direttore generale Marcello Fiori per aver scelto l'Aquila, capitale della cultura 2026, per questo importante evento, organizzato nel solco della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro - aggiunge - Cultura e sicurezza possono sembrare due temi lontani, ma in realtà si fondono: senza la cultura della sicurezza nella nostra comunità continueremo ad avere tanti infortuni nel mondo del lavoro”.

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