Lavoro, Vitale (Agea): "Bene assunzioni nuovi ispettori vigilanza Inps e Inail"

Fabio Vitale
29 agosto 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Con grande favore accogliamo la pubblicazione del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (in collaborazione con il ministro dell’Economia e delle Finanze) che autorizza Inps e InaiL ad assumere un’importante aliquota di nuovi ispettori di vigilanza". Così il dg di Agea, Fabio Vitale.

In particolare l'Inps ne potrà accogliere 403: “Una decisione lungimirante del ministro Calderone e del Governo Meloni che segna finalmente il superamento dell’esaurimento dei ruoli, una problematica che ha avuto ripercussioni negative su tutto il Sistema-Paese. Agea, già in sinergia con Inps nella lotta contro il caporalato, il lavoro nero e lo sfruttamento, vede in queste assunzioni un’opportunità per rendere le nostre azioni comuni più incisive e capillari”.

Vitale ha così concluso: “Anche in qualità di membro del Cda Inps, con tutta la nuova governance, fin da da subito mi sono impegnato per invertire la tendenza al depauperamento di una cultura ispettiva consolidata, fondamentale per il presidio della legalità. Adesso dobbiamo guardare al futuro, facendo evolvere il ruolo dell'ispettore di vigilanza Inps, perché ogni territorio ha le sue peculiarità e solo chi le conosce profondamente, come gli ispettori Inps, può fornire feedback utili da mettere a sistema. Solo creando sinergie positive tra centro e territorio, possiamo migliorare l'efficacia della vigilanza ispettiva”.

