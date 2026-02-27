circle x black
'L'Italia s'è desta', Ghali si racconta su L'Espresso in edicola da oggi

27 febbraio 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ghali è il volto della cover e il grande protagonista dell’intervista di apertura de L'Espresso, il settimanale diretto da Emilio Carelli, in edicola da oggi venerdì 27 febbraio.

L'artista, che non ha mai smesso di credere nel valore universale della pace, si racconta a Beatrice Dondi senza tirarsi indietro. Come sempre. Il giorno della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali ha lanciato a sorpresa il brano 'Basta', un urlo, come lui stesso lo definisce, che trasforma il punto interrogativo in esclamativo. Uno show potente rimasto senza voce narrante in tv, il suo nome mai pronunciato durante la sua esibizione, come se non esistesse. Ma parlare di pace e dialogo, per lui, significa ancora scatenare polemiche: "La parola pace diventa divisiva solo per chi ha bisogno dell’odio, perché tenendoci divisi è più facile controllarci. Il mio obiettivo è spingere ad approfondire chiunque mi ascolti".

Sulla sua identità italiana, nessun dubbio: “Sono stanco di sentirmi dire che non sono italiano nel Paese in cui sono nato e cresciuto. Io rappresento l'incontro tra le culture, e probabilmente è questo che fa davvero paura”. Lo scatto di copertina è firmato da Max & Douglas.

Tag
pace dialogo odio identità italiana
