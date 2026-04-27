Logistica, Studio Carbognani aderisce ad Alis

“Alis è lieta di annunciare l’ingresso di Studio Carbognani, realtà altamente qualificata nella consulenza in legislazione doganale e commercio estero. Questa nuova adesione permette alla nostra Associazione di rappresentare sempre più un sistema integrato di competenze tecniche al servizio delle imprese della logistica e delle filiere connesse, supportando concretamente gli operatori nella gestione delle normative doganali, nella compliance e nell’ottimizzazione dei flussi internazionali di merci, anche considerata l’attuale complessità degli scenari geopolitici globali. Siamo convinti che la collaborazione tra ALIS e Studio Carbognani favorirà nuove importanti sinergie e offrirà un contributo concreto alla crescita competitiva delle imprese associate in ambito internazionale”. Con queste parole Guido Grimaldi, Presidente di Alis, dà il benvenuto al Socio consigliere Studio Carbognani.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Alis, associazione che rappresenta un punto di riferimento per il sistema logistico e dei trasporti e un interlocutore qualificato nel dialogo tra imprese e istituzioni. In un contesto internazionale caratterizzato da crescente complessità normativa e da dinamiche geopolitiche in continua evoluzione, riteniamo fondamentale rafforzare l’integrazione tra operatori della logistica e competenze specialistiche in ambito doganale e di commercio internazionale. L’adesione ad ALIS rappresenta per noi un’opportunità concreta per contribuire allo sviluppo di un ecosistema sempre più efficiente, competitivo e orientato alla sostenibilità, supportando le imprese nella gestione dei flussi internazionali e nella corretta applicazione delle normative. Siamo convinti che il confronto all’interno dell’Associazione possa favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni, contribuendo a portare all’attenzione dei tavoli decisionali le esigenze operative delle imprese e a promuovere un’evoluzione normativa coerente con le sfide del commercio globale. In questa direzione il nostro Studio sta organizzando il prossimo 22 maggio il Trade Compliance Summit, giornata di formazione e networking nell’elegante cornice del Castello di Felino di Parma”. Così Mattia Carbognani, fondatore di Studio Carbognani, commenta l’ingresso in Alis e invita Soci ed imprese interessate a partecipare all’appuntamento del 22 maggio con esperti di primo piano, al fine di condividere casi aziendali reali e restare aggiornati sulle ultime novità in materia di commercio internazionale e dogane.