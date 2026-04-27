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Dell'Utri e la moglie a processo per 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi

La prima udienza si terrà, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale, il prossimo 9 luglio

Dell'Utri e la moglie a processo per 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi
27 aprile 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La giudice per l'udienza preliminare di Milano Giulia Marozzi ha mandato a processo l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per le presunte donazioni (una parte prescritta) pari a circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. La prima udienza si terrà, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale, il prossimo 9 luglio.

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L'inchiesta trasferita da Firenze a Milano per competenza territoriale - in base a una eccezione sollevata dalla difesa, gli avvocati Francesco Centonze e Filippo Dinacci - è stata coordinata dal pm della Dda Pasquale Addesso e il procuratore capo Marcello Viola. Secondo la Procura di Firenze, quei soldi donati dal fondatore di Forza Italia all'ex manager di Publitalia sarebbero serviti per garantirgli l'impunità davanti ai magistrati sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi del 1993.

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