circle x black
Cerca nel sito
 

Ischia, donna azzannata da pitbull: amputata una gamba

È accaduto ieri a Barano. Il cane, che è stato soppresso per soccorrerla, era di proprietà del compagno

Un pitbull - (Fotogramma/Ipa)
Un pitbull - (Fotogramma/Ipa)
27 aprile 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna è stata aggredita da un pitbull nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, a Barano d'Ischia, uno dei Comuni dell'isola, in provincia di Napoli. Ricoverata in codice rosso all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, nella notte ha subito l'amputazione di una gamba.

CTA

La donna, compagna del proprietario del cane, aveva portato da mangiare all'animale nella zona dello Schiappone, quando il pitbull l'ha azzannata al volto e a una gamba, non mollando la presa. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcune persone che hanno chiesto l'intervento della Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di sopprimere il cane che non lasciava la presa.

La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e ricoverata: in nottata le è stata amputata la gamba.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ischia pitbull ischia donna gamba napoli news donna aggredita pitbull gamba
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza