Il lusso non si compra più soltanto nelle boutique. Sempre più spesso passa di mano, cambia proprietario e trova una seconda vita attraverso piattaforme di rivendita, negozi specializzati e circuiti del vintage. Un mercato che non è più una nicchia, ma un segmento capace di raggiungere dimensioni tali da interrogare direttamente le strategie dei grandi gruppi della moda. Nel 2026 il second hand di lusso raggiungerà infatti un valore stimato di 202 miliardi di euro, con una crescita compresa tra il 4% e il 6%. Un’espansione che si muove a un ritmo significativo in un comparto nel quale i consumi del nuovo procedono con maggiore cautela. Il dato emerge dal 25esimo Osservatorio Altagamma, che ha presentato l’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2026. La fotografia restituisce un settore globale sostanzialmente stabile, con un valore complessivo superiore ai 1.500 miliardi di euro, ma attraversato da cambiamenti profondi nelle abitudini di acquisto. I beni personali di lusso - dalla moda alla pelletteria, dagli accessori alla gioielleria - valgono 367 miliardi, con una crescita stimata tra l’1% e il 3% a cambi correnti. A diminuire è soprattutto la platea degli acquirenti: i consumatori di beni personali scendono a 315 milioni, contro i 330 milioni del 2025 e i 400 milioni del 2022. È in questo scenario che il second hand acquista un peso crescente. Tra ricerca di autenticità, collezionismo e riscoperta degli archivi dei marchi come fattori che alimentano la domanda. Ma la crescita dell’usato non va letta necessariamente come una sottrazione di clienti al mercato del nuovo. "Considero il second hand un mercato complementare, che integra quello del nuovo e dà una vita ulteriore ai prodotti di lusso – dice all’AdnKronos Andrea Randone, Head Of Mid Small Cap Research di Intermonte -. Chi compra prodotti second hand spesso acquista anche prodotti nuovi: non parlerei quindi di cannibalizzazione". Una distinzione importante per i grandi gruppi quotati, soprattutto in una fase in cui il settore sta consolidando la crescita degli anni successivi alla pandemia e procede a ritmi più contenuti.

Secondo Randone, il mercato del lusso nel 2026 è “un anno più lento, ma non siamo di fronte a una contrazione”. A incidere è anche il venir meno della leva dei prezzi: "Quest’anno gli aumenti dei listini sono stati molto più contenuti e questo ha inciso sulla crescita del mercato, che viene misurata in valore". Negli anni precedenti, invece, gli aumenti avevano contribuito in maniera significativa all’incremento del fatturato. A questo si aggiunge la debolezza della domanda cinese, indicata dall’analista tra gli elementi di difficoltà per il comparto. Il second hand può intercettare anche consumatori che, dopo i forti aumenti dei prezzi del lusso, cercano sul mercato dell’usato un prodotto equivalente o simile a quello che desideravano acquistare. Ma, secondo Randone, questo non significa che il marchio abbia perso quel cliente. "Vuol dire che quel cliente rimane legato al marchio e continua a cercare i suoi prodotti -osserva -. Quando il contesto economico sarà più favorevole, oppure quando il brand riuscirà a coinvolgerlo nuovamente con una proposta particolarmente emozionante e accattivante, potrà tornare ad acquistare il nuovo. Non è necessariamente un cliente perso".

A sostenere il mercato della rivendita sono anche la forza dei marchi e la capacità dei prodotti iconici di conservare valore nel tempo. È il caso, cita l’analista, degli orologi Patek Philippe e delle borse Hermès, brand i cui oggetti sono spesso associati all’idea di un acquisto destinato a durare. “Il mercato del vintage e dell’usato, in questo senso, contribuisce a rafforzare anche il mercato del nuovo”. Il messaggio per il cliente è che l’acquisto di un prodotto di lusso come una borsa o un orologio di un brand famoso non è un “consumo” ma un “investimento” capace di proteggere il suo valore negli anni. Per questo Randone non individua particolari marchi esposti a un rischio di cannibalizzazione. "Prodotti che funzionano meglio sul mercato secondario - precisa - sono spesso quelli dei brand più forti e consolidati, con una riconoscibilità elevata e modelli iconici". La rivendita, inoltre, non riguarda soltanto chi cerca un prezzo più accessibile. Ci sono consumatori interessati a modelli fuori produzione, pezzi rari o da collezione, ma anche a stili e colori che non si trovano più nelle collezioni attuali. Randone cita l’esistenza, soprattutto in mercati come quello inglese, di negozi specializzati con un’impostazione curata, simili a eleganti antiquari più che a punti vendita dedicati esclusivamente al risparmio. E osserva come un paio di scarpe particolari per un evento, un abito da cocktail o un capo con applicazioni preziose, utilizzati poche volte e poi rimessi in vendita. "Spesso chi vende questi prodotti utilizza poi il ricavato per acquistare qualcos’altro. La rivendita può quindi diventare anche un modo per giustificare a sé stessi una nuova spesa" fa notare.

Dal punto di vista degli investitori, il valore di rivendita non costituisce da solo un parametro per valutarne le prospettive. "La capacità di un marchio di mantenere elevato il valore dei propri prodotti sul mercato secondario è un elemento interessante, ma lo considererei un effetto secondario - spiega Randone -. Gli investitori guardano soprattutto ai risultati finanziari”. Il prezzo raggiunto da alcuni prodotti può comunque dire qualcosa sulla capacità di un brand di gestire la scarsità e sulla riconoscibilità di un modello. “Non significa, tuttavia, che questo dato possa da solo garantire il futuro di un marchio. Non esiste una relazione automatica". L’analista invita anche a distinguere tra il valore di un prodotto che continua a essere desiderato perché legato a un marchio forte e quello di un oggetto ricercato per la nostalgia di una stagione creativa ormai passata: "Alcuni prodotti realizzati diversi anni fa mantengono un valore elevato perché appartengono a un momento creativo che non ritorna più, ma questo non significa necessariamente che i prodotti attuali siano altrettanto desiderati" rimarca.

Quanto alle categorie, il potenziale maggiore riguarda accessori, borse, gioielli e orologi, mentre l’abbigliamento non sarebbe particolarmente esposto. Per il cosiddetto hard luxury, l’analista ipotizza un mercato dell’usato già molto sviluppato, da tanti anni. "Sono prodotti realizzati per durare nel tempo" osserva Randone, richiamando la varietà dell’offerta sui siti specializzati nella compravendita di orologi. Questo non significa che il mercato del nuovo sia in difficoltà in questi segmenti. La gioielleria è tra i comparti indicati da Altagamma con prospettive di crescita positive anche per il 2027. E resta centrale la capacità delle maison di attrarre nuovi consumatori che vogliono vivere per la prima volta l’esperienza di un marchio acquistando un prodotto nuovo. Tra questi, l’analista richiama i consumatori cinesi e le nuove ricchezze che si sono formate nel Paese.

Per Randone, dunque, il second hand non è destinato a diventare nei prossimi tre-cinque anni una minaccia generale per il mercato del nuovo. Un mercato grande come quello dei beni di lusso è normale ed è anche sano che sostenga, a fianco del mercato del nuovo, anche quello dell’usato o quello del noleggio, come declinazioni che completano le possibilità offerte al consumatore e migliorano la liquidità degli scambi. Un fenomeno interessante, conclude l’analista, ma che, "salvo casi specifici, non rappresenta una grande minaccia per il settore del lusso".