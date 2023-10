Malpensa Distripark lancia nuovo collegamento tra scalo di Sacconago e Ferentino

Malpensa Distripark, la società del Gruppo Fnm che gestisce le strutture del terminal di Sacconago e la distribuzione delle merci, ha lanciato una nuova connessione tra lo scalo di Busto Arsizio e quello di Ferentino, in provincia di Frosinone.

Il nuovo traffico, operato dalla impresa ferroviaria Captrain, è stato inaugurato martedì 10 ottobre. Il collegamento che ha una capacità di 28 contenitori a treno è caratterizzato da una frequenza di tre roundtrip/settimana con arrivo e partenza da Sacconago il martedì, giovedì e sabato. Lo scalo di Ferentino si colloca a circa 80 chilometri a sud di Roma in un’area a forte vocazione industriale, caratterizzata anche dalla presenza di sedi di importanti aziende multinazionali. Grazie alla creazione di questo nuovo collegamento intermodale sarà possibile per le società collocate nel sud del Lazio sfruttare le relazioni già esistenti tra lo scalo di Fnm e il Belgio per inviare le proprie merci dal centro Italia direttamente al Nord Europa, senza alcun trasferimento su gomma.

L’utilizzo dell’intermodalità per collegare i 685 chilometri che separano i due terminal in Lombardia e nel Lazio consentirà di eliminare dalle strade oltre 6.500 mezzi l’anno, con una riduzione complessiva di migliaia di tonnellate di CO2, contribuendo quindi allo sviluppo di un trasporto sempre più sostenibile in termini di minori emissioni e congestione del traffico stradale.