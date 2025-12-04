circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, cannabis light torna legale ma con 'super imposta' del 40%

L'emendamento segnalato a firma di Fratelli d'Italia

Infiorescenze di cannabis - Fotogramma /Ipa
Infiorescenze di cannabis - Fotogramma /Ipa
04 dicembre 2025 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna legale la commercializzazione della cannabis light. Secondo quanto contento in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d'Italia, viene infatti introdotta la possibilità di vendere "infiorescenze fresche o essiccate e prodotti" che contengono Thc in quantità "non superiore allo 0,5% che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione".

Questi prodotti, si legge ancora nella proposta emendativa, "sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cannabis light manovra cannabis light legale cannabis light italia tassa cannabis light
Vedi anche
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza