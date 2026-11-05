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Manovra, Margiotta (Confsal): "Piena soddisfazione per esito incontro con Valditara"

Manovra, Margiotta (Confsal):
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05 novembre 2026 | 20.03
Redazione Adnkronos
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Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo della Minerva, l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la confederazione Confsal (Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta) e la federazione della scuola Snals Confsal, Segretario generale Elvira Serafini e Segretario vicario Irene Tempera. ”Nel corso del confronto è stata fatta un’analisi convergente sugli effetti negativi degli ingiustificabili tagli previsti in finanziaria a carico dell’organico Ata dall’anno 2027 e anche dell'organico docenti dall’anno 2028“ afferma Margiotta in una nota.

“Il confronto ha fatto registrare un deciso impegno del Ministro a sostenere pienamente la battaglia che il sindacato sta conducendo per eliminare questa inaccettabile misura dei tagli agli organici che penalizza la scuola proprio nel momento in cui la comunità educante può rappresentare un valido contesto nel quale stemperare le tensioni che attraversano le nuovi generazioni. La Confederazione e lo Snals Confsal esprimono pertanto piena soddisfazione per l’esito dell’incontro“ prosegue il Segretario generale della Confsal.

“Considerando il buon risultato di questa mattina, l’esito positivo dell’incontro di ieri con Forza Italia e la previsione di un prossimo confronto con i rappresentanti di Fratelli d'Italia che si svolgerà nei prossimi giorni, possiamo cominciare a nutrire un cauto ottimismo sulla possibilità di convincere Governo e Forze Parlamentari a eliminare i tagli alla Scuola dalla Legge di Bilancio e a rivedere anche altre penalizzazioni non accettabili per lavoratori e pensionati” conclude Margiotta.

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