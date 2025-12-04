Metro Italia, in 2024-25 fatturato oltre 2,1 miliardi

Si è chiuso con un fatturato di 2,133 miliardi di euro (+5,9% rispetto all’anno precedente) l’anno fiscale 2024-2025 di Metro Italia, l’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca. Un risultato trainato da tutti i canali di vendita in un anno caratterizzato da importanti investimenti a supporto della strategia multicanale e aggiornamenti della rete ispirati a principi di sostenibilità di lungo periodo. Il principale player del settore, unica azienda a offrire in Italia tre canali di vendita integrati, è presente con 46 punti vendita in 16 regioni, 3 depositi per il canale FSD (Food Service Distribution) e circa 3.600 dipendenti. A livello globale il Gruppo Metro AG ha registrato un fatturato di oltre 32,4 miliardi di euro.

“Il 2024-2025 è stato un anno ricco di sfide e importanti evoluzioni in linea con l’implementazione della nostra strategia multicanale, volta a supportare i professionisti dell’Horeca a navigare i cambiamenti del mercato Horeca”, afferma David Martínez Fontano, Ceo di Metro Italia. “Nell’anno appena iniziato proseguiremo l’attuazione della Strategia 2030 concentrandoci su tre priorità fondamentali: consolidare il nostro business multicanale nei territori di potenziale, far evolvere i nostri punti vendita per garantire servizi sempre più efficienti e un’esperienza d’acquisto sempre migliore, offrire assortimenti in linea con le mutevoli esigenze dei clienti valorizzando le eccellenze locali del Made in Italy. Sempre con il focus sulla sostenibilità futura dell’azienda” – ha concluso Martínez Fontano.

Nel 2024-2025 il canale Cash & Carry, che rappresenta il 75% delle vendite totali dell’azienda, ha registrato un fatturato di 1,591 miliardi di euro leggermente in crescita rispetto al 2023-2024 (+4,2%). Il Food Service Distribution – Fsd, il canale di consegna diretta presso le attività di ristorazione, ha chiuso l’anno a 513 milioni di euro (+10% rispetto al 2023-2024). Il Mercato Online - operativo anche in Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, ha registrato un fatturato di 29 milioni di euro (+38% rispetto al 2023-2024). Il marketplace aperto a tutti offre oltre 250.000 attrezzature professionali di circa 200 aziende partner.

Positivo anche l’anno dei prodotti a marchio Metro, i quasi 5.000 prodotti forniti da circa 400 fornitori. Nel 24-25 il fatturato è stato di 754 milioni di euro (+12,7% sul 2023-2024), pari al 36% di quello totale dell’azienda. I prodotti ultrafreschi (carne, pesce, ortofrutta), altro fiore all’occhiello dell’offerta, hanno registrato 547 milioni di euro (+8,3%). I localismi hanno registrato vendite per 101 milioni di euro (+8,6%).

Metro Italia vanta un assortimento di circa 30.000 referenze, di cui circa 22.500 Food e circa 8.000 Non Food, messe a disposizione di circa 200.000 clienti. Sul totale delle referenze Food, ben 7.000 sono quelle locali (23%) - referenze che l’azienda mette a disposizione dei propri clienti grazie a una rete di circa 725 fornitori partner distribuiti sul territorio italiano. Il nuovo anno sarà all’insegna della continuità degli investimenti e dell’attenzione alla sostenibilità aziendale. La strategia multicanale integrerà ancora più strettamente i tre canali di vendita per offrire ai clienti Horeca un’esperienza d’acquisto fluida e servizi sempre più personalizzati.

Gli investimenti saranno mirati al rafforzamento logistico, seguendo la recente apertura del nuovo deposito FSD di Pontedera, che amplifica la capacità distributiva e la capillarità delle consegne in Toscana e bassa Liguria a sostegno di una presenza territoriale ancora più vicina ai clienti Horeca.

L’evoluzione degli store secondo il modello Mfc – Multichannel Fulfillment Center – come il nuovo punto vendita di Olbia, sarà pienamente operativa: spazi concepiti per integrare logistica avanzata, digitalizzazione dei processi e un’esperienza d’acquisto fluida tra canale fisico, delivery e marketplace online. All’insegna della multicanalità sarà anche l’evoluzione che vivrà la forza vendita di Metro, con lo Store Manager che diventerà Territory Manager: non più guida del singolo punto vendita, ma punto di riferimento di tutti i colleghi e le colleghe operativi sul territorio limitrofo al punto vendita, a sottolineare la volontà di garantire ai clienti vicinanza e supporto completo.

Nel 2025-2026 la digitalizzazione dell’Horeca sarà uno dei pilastri dell’attività di consulenza ai Clienti. La piattaforma DISH di Metro fornisce servizi innovativi, sistemi di pagamento digitali e strumenti per la gestione dei tavoli e della delivery. Allo stesso modo, proseguiranno le attività di formazione per gli operatori Horeca attraverso le Metro Academy, veri hub di competenza e aggiornamento su trend, sostenibilità e nuove tecnologie. Nel corso del nuovo anno verranno portate avanti le collaborazioni in essere con la Fondazione Banco Alimentare, a cui nell’ultimo anno sono state donate eccedenze di prodotti per 7 milioni di euro, e con l’organizzazione Azione Contro la Fame per coinvolgere l’intero settore della ristorazione nella lotta contro la povertà alimentare.