Mezzogiorno, Foti (Magna Grecia): “Zes va in direzione opposta rispetto ad autonomia differenziata”

“In questo momento l’approvazione dell’autonomia differenziata è la cosa più preoccupante. A cosa serve il Pnrr per la coesione sociale se nel frattempo si sta svolgendo un’attività che di per sé sposterà ingenti somme economiche finanziarie verso delle aree del Nord? La Zes unica è fondamentale e va nella direzione opposta”. Lo ha detto Nino Foti, presidente di Fondazione Magna Grecia, intervenendo a margine dell'incontro 'Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?' organizzato a Palermo dalla Fondazione.