“La Zes unica può essere e sarà una grande opportunità, l’importante è che vengano accorciati tutti quei termini che sono strategici per la velocizzazione delle procedure. La riforma teoricamente va bene, occorre però calarla in una velocizzazione delle procedure”. Queste le parole di Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, a margine dell'incontro 'Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?' organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia.