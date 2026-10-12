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Migranti, a Roma il 22 ottobre la presentazione dell'ong Overstep

presso la Sala Stampa di Montecitorio della Camera dei Deputati

- (foto Ufficio stampa)
- (foto Ufficio stampa)
12 ottobre 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà presentata giovedì 22 ottobre , alle ore 14.30, presso la Sala Stampa di Montecitorio della Camera dei Deputati, Overstep, una Ong nata con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione professionale e opportunità di occupazione per i migranti, sia in Italia sia nei loro Paesi d’origine. L’incontro - sottolineano gli organizzatori - sarà l’occasione per presentare il progetto e aprire un confronto sui temi del lavoro, della formazione, dell’inclusione e delle opportunità di sviluppo legate ai percorsi migratori.

Ad illustrare il progetto, nel corso della tavola rotonda moderata dalla giornalista Marita Langella, saranno la deputata di Avs Francesca Ghirra; Silvano Del Duca, Direttore Generale FMTS Group; Giuseppe Melara, Presidente FMTS Group; Mario De Pizzo, giornalista del Tg1; Ismene Tramontano, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP; Alberto Improda, presidente di Overstep.

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migranti formazione professionale occupazione lavoro inclusione
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