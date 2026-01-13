circle x black
Milano Cortina 2026: Camilli (Coca-Cola), 'occasione per diffondere la cultura del corretto avvio al riciclo'

13 gennaio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
"Cercheremo di sensibilizzare i consumatori affinché smaltiscano la bottiglia vuota nel cestino giusto per darle una seconda vita. Stiamo lavorando con Fondazione Milano Cortina e con i consorzi Conai e Coripet, che si occupano specificatamente della raccolta dei rifiuti, strutturando una comunicazione all'interno delle sedi di gara. Faremo poi un'attività di comunicazione esterna sia per chi potrà godere dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dal vivo, sia per chi li seguirà da casa". E' quanto affermato da Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, intervenuta a Gaglianico (Biella), all'incontro con la stampa organizzato nello stabilimento Coca-Cola HBC CircularPET di Gaglianico in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

