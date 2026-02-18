circle x black
Cerca nel sito
 

Mobilità sostenibile: pubblicato il X White Paper di Repower sulla mobilità sostenibile

18 febbraio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fotografare lo stato dell'arte del mercato delle auto elettriche in Italia, in Europa e nel mondo al fine di restituire una rappresentazione d'insieme di un settore che si muove in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione. È questo l'obiettivo del White Paper sulla mobilità sostenibile e i veicoli elettrici 'La transizione nell'era post ideologica' di Repower, giunto alla X edizione e pubblicato oggi. Il documento, che al suo interno riporta anche i risultati del sondaggio sul sentiment e la conoscenza degli italiani rispetto alle auto elettriche, realizzata da YouGov per il Gruppo Svizzero, evidenzia come, anche alla luce di un mercato dell'auto in complessiva contrazione, con le immatricolazioni che nel 2025 calano del 2%, quello delle auto elettriche segna un +46% di immatricolazioni di veicoli Bev (Battery electric vehicles - Veicoli full electric), sostenuto anche da incentivi statali e da una rete di punti di ricarica sempre più capillare e di qualità (+16% a/a).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza