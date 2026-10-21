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Moles (Au): "Grazie per riconferma, buon lavoro a nuovo cda"

Giuseppe Moles - (Foto ufficio stampa)
Giuseppe Moles - (Foto ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
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“Ringrazio tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Acquirente Unico per avermi conferito l’incarico di amministratore delegato. E’ per me una riconferma, di cui vado molto orgoglioso, per la quale desidero ringraziare il Governo, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Cda del Gestore dei Servizi Energetici per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti”. Così Giuseppe Moles, Amministratore delegato di Acquirente Unico.

“Rivolgo inoltre i miei più sentiti ringraziamenti al Presidente uscente Luigi Della Volpe, a tutti i consiglieri ed ai componenti del Collegio Sindacale per l’impegno profuso in questi anni in un clima di costante collaborazione, rispetto e stima reciproca, elementi che ci hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi”. “Questo rinnovo – ha aggiunto - mi consentirà di proseguire nel percorso intrapreso e consolidare i risultati ottenuti. Sono infatti certo che, insieme al neo Presidente Barbara Contini, al nuovo Cda ed al Collegio Sindacale, lavoreremo con grande entusiasmo, spirito di squadra e senso di responsabilità, per la crescita della società, a beneficio dei cittadini e delle imprese e per il buon funzionamento del mercato energetico”, ha concluso.

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