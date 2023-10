Nasi (Cirfood), 'dare valore a ristorazione collettiva'

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo di parlare della ristorazione collettiva, un settore strategico per il nostro Paese che però troppo spesso viene dato per scontato". A dirlo Chiara Nasi, presidente Cirfood, chiudendo il 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi da Cirfood presso il centro di ricerca e innovazione Cirfood district.

"E' scontato - sottolinea - che vengano dati i pasti a scuola, nelle aziende e nel settore sanitario. Vorremmo dare più valore al nostro settore anche attraverso interventi normativi che ci possano aiutare anche come imprese. Abbiamo parlato di codici appalti e di come fare a riconoscere alla ristorazione collettiva il giusto valore a partire dai 700 milioni di pasti che il settore porta sulle tavole degli italiani".

"Anche per noi - continua - la sostenibilità è un impegno concreto, per noi è importante garantire occupazione e benessere. Noi vogliamo accanto i sindacati anche perché la ristorazione collettiva è diversa a quella commerciale e tale differenza deve esserci anche all'interno del contratto nazionale. Per noi inoltre è assolutamente indispensabile lavorare con il mondo della formazione a livello universitario".