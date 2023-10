Nasi (Cirfood), 'prezzi servizio ristorazione collettiva principale criticità'

"La principale criticità in questo momento riguarda i prezzi del nostro servizio che rimangono tutt'oggi ancorati al passato. Non viene riconosciuta l'Istat e abbiamo subito gli effetti dell'inflazione rimasta totalmente a carico delle imprese. Inflazione tutt'oggi a doppia cifra per quanto riguarda le materie prime alimentari. Il nuovo codice degli appalti continua ad assimilare il nostro comparto al settore dei lavori, ma la nostra non è un'opera. Il nostro è un servizio, serve tutti i giorni migliaia di consumatori. Abbiamo contratti che durano nel tempo 3, 5, 7 anni e per questo motivo è necessario ottenere una revisione dei prezzi per garantire che la nostra attività non sia in perdita. Ricordo infatti che la Ristorazione Collettiva ha marginalità molto contenute". Così Chiara Nasi, presidente Cirfood, a margine del primo ummit della ristorazione collettiva in corso a Reggio Emilia.