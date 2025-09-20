Nautica, Lega Navale Italia e Marevivo presentano progetto 'Ventalogo del mare'

Il 'Ventalogo del mare', progetto di sensibilizzazione realizzato dalla Lega Navale Italiana e da Marevivo, è stato presentato al Salone Nautico di Genova 2025.

Al Salone, presso lo stand di Assonat - Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, c’è stato l’incontro tra il Sindaco di Andora Mauro Demichelis, il Presidente dell’Azienda Multiservizi Andora (Ama) Fabrizio De Nicola e il Vicepresidente della Lega Italiana, l’ammiraglio Luciano Magnanelli e il Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Andora Matteo Basile per ufficializzare la collaborazione e presentarla alla stampa e agli ospiti riuniti. Il Porto di Andora ha aderito ufficialmente al progetto.

"Il Ventalogo è uno strumento che ci è subito piaciuto perché ci sembra davvero efficace – ha dichiarato il presidente dell’Ama, Fabrizio De Nicola – In una grafica accattivante, che può essere riprodotta su cartelli e volantini, riunisce 20 regole possiamo dire del 'buon marinaio' che gode del piacere di navigare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, degli altri naviganti e naturalmente dell’ambiente attraverso pratiche semplici, efficaci e quotidiane".

Lega Navale Italiano e Marevivo collaborano dal 2024 e hanno effettuato numerose attività di raccolta dei rifiuti sulle spiagge e sui fondali, grazie all’impegno dei volontari e delle Delegazioni territoriali della Fondazione ambientalista e dei soci e delle Strutture periferiche della Lni.

"La Lega Navale è impegnata tutto l’anno nel rendere le attività nautiche e sportive in mare, laghi e fiumi accessibili a tutti e a formare dei marinai di tutte le età paladini nella salvaguardia ambientale – ha dichiarato Luciano Magnanelli, Vicepresidente della Lega Navale Italiana - Siamo lieti di poter aprire questa collaborazione anche con il porto di Andora, certificato Emas e Bandiera Blu ininterrottamente dal 1987. Insegniamo ogni giorno a migliaia di giovani nelle nostre Sezioni e nei Centri Nautici Nazionali valori quali il rispetto, la competenza, la solidarietà, la sostenibilità, che sono da sempre al centro della missione istituzionale della Lni. Princìpi e buone pratiche che sono efficacemente sintetizzati nel 'Ventalogo del mare', realizzato grazie alla sinergia con Marevivo. Da oggi abbiamo un efficace strumento di comunicazione in più per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di vivere la pratica sportiva e il diporto in modo consapevole, sicuro e nel rispetto di tutto ciò che ci circonda”, conclude il Presidente della Lni".

"Ogni piccolo gesto può fare la differenza e chi va per mare deve essere consapevole che occorre adottare comportamenti rispettosi, poiché il mare è fonte di vita per tutti gli esseri viventi e rappresenta un prezioso bacino di biodiversità – dichiara Rosalba Giugni, Presidente Fondazione Marevivo – Il Ventalogo, promosso con la Lega Navale Italiana, è un vademecum utile che consentirà ai diportisti di orientarsi seguendo la bussola della tutela ambientale e della sicurezza".

Ecco le buone pratiche contenute nel 'Ventalogo del mare' di Lega Navale Italiana e Marevivo: 1.OCCHIO AL METEO! Prima di uscire in barca o in canoa, controlla il meteo: a volte la scelta più sicura è restare a terra. 2.PRONTI A MOLLARE GLI ORMEGGI? UN ATTIMO. Controlla imbarcazione e dotazioni: giubbotti salvagente omologati, motore, sistemi di comunicazione e attrezzature. 3.PAROLA D'ORDINE: SICUREZZA. Tutti a bordo devono indossare il giubbotto, soprattutto in caso di rischio. Verifica ancoraggio e ormeggio. Tutti devono conoscere le procedure di emergenza: uomo in mare, incendio, avaria.

4.L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE. Prima di salpare: traccia la rotta, informati sul percorso, studia la carta e tieni in ordine la barca. In mare serve prontezza, non improvvisazione! 5.CONOSCI E RISPETTA LE NORME DELLA NAVIGAZIONE. Anche in mare e sul lago le regole contano: rispetta limiti, divieti, norme, soprattutto nei pressi di coste, porti e spiagge. 6.EQUIPAGGIO SIGNIFICA STARE BENE INSIEME. Coinvolgi l'equipaggio e fai squadra. Navigare insieme è più bello e la barca può diventare un'esperienza inclusiva e accessibile per tutti, dai giovani alle persone con disabilità.

7.IN MARE NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO. Chi è in difficoltà in mare va sempre aiutato! Presta soccorso e chiama subito la Guardia Costiera (1530). Usa il Vhf sul canale 16.

8.LA TECNOLOGIA CI AIUTA, MA NON DEVE SOSTITUIRCI. Non contare solo sul GPS: fai carteggio, controlla il punto nave e usa l'autopilota con giudizio. Porta una bussola e osserva l'ambiente: può fare la differenza. 9.IL RUOLO DEL COMANDANTE. Il comandante ascolta e supporta l'equipaggio, ma in emergenza deve decidere da solo e con prontezza.

10.NON NAVIGARE SE NON SEI IN PERFETTA FORMA O SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL O DROGHE. Naviga solo se sei lucido: alcol e droghe offuscano i riflessi e mettono tutti a rischio. 11.RISPETTIAMO LA FLORA E LA FAUNA MARINA. Il mare è vita e va protetto: il Mediterraneo ospita il 10% delle specie marine globali. Tutelarlo è un dovere di tutti.

12.NON ANCORIAMO SULLE PRATERIE DI POSIDONIA! La Posidonia oceanica è una pianta protetta del Mediterraneo: produce ossigeno, è una nursery per molte specie e contrasta l'erosione dei fondali. Mai ancorarci sopra: se si danneggia, non si rigenera! 13.NO AI PRODOTTI USA E GETTA E AGLI IMBALLAGGI INUTILI. Chi va per mare lo sa: no usa e getta, meglio sfuso e senza plastica. I rifiuti in mare non spariscono mai. 14.NON GETTIAMO NULLA IN MARE. I rifiuti non si abbandonano, né in mare né a terra. Ognuno deve smaltirli correttamente usando le isole ecologiche di porti e approdi.

15.BEVIAMO DALLA BORRACCIA. Porta sempre con te la tua borraccia: bottiglie e tappi di plastica inquinano i mari ed uccidono migliaia di pesci, uccelli, tartarughe e mammiferi marini. 16.CREME E SAPONI PLASTIC FREE. Scegli prodotti naturali e biodegradabili, per te e per la barca. Evita creme solari con sostanze come ossibenzone e octinoxato: danneggiano coralli e fauna marina.

17.FACCIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Anche a bordo separiamo i rifiuti: umido, plastica, carta e secco. Una buona raccolta facilita lo smaltimento in porto e la gestione durante la navigazione. 18.NO AI MOZZICONI. Niente mozziconi in mare: sono tossici per la fauna e non si biodegradano.

19.RACCOGLIAMO I RIFIUTI. A bordo servono retino e sacco: raccogli i rifiuti in mare. Occhio al vento... basta un soffio per far volare qualcosa fuori bordo! 20.DIVENTIAMO UN ESEMPIO. Il mare è di tutti: proteggiamolo insieme, ogni piccolo gesto conta. Unisciti a Marevivo e alla Lega Navale Italiana per fare la differenza!