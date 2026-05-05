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Pedullà (M5S) all'attacco: Giorgetti irrilevante a Bruxelles, Italia paga bollette salate

Il M5S critica il ministro Giancarlo Giorgetti per aver ottenuto "zero risultati" a Bruxelles su energia e patto di stabilità. Gli italiani, accusa, continueranno a pagare bollette salate, con un governo che rende l'Italia "irrilevante".

Il vice capodelegazione del M5S a Bruxelles, Gaetano Pedullà (in primo piano) - Fotogramma/Ipa
Il vice capodelegazione del M5S a Bruxelles, Gaetano Pedullà (in primo piano) - Fotogramma/Ipa
05 maggio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti "ritorna a Roma a mani vuote. Nella due giorni di Bruxelles, tra Eurogruppo ed Ecofin, il ministro dell’Economia non ha portato a casa nessun risultato tangibile per il nostro Paese". Lo afferma il vice capodelegazione del M5S nel Parlamento Europeo, Gaetano Pedullà, in una nota.

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"Dall’Ue - continua Pedullà - è arrivato un secco no all’inserimento delle spese per l’energia fuori dal calcolo del patto di stabilità, no all’extradeficit e no alla tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche. Una Caporetto su tutti i fronti che pagheranno gli italiani con bollette e pieno alle stelle. Giorgetti è considerato nei tavoli che contano a Bruxelles alla stregua di Zeno Cosini, il protagonista del romanzo più popolare di Italo Svevo, incapace di incidere sulle questioni che contano e di fare squadra per ottenere dei risultati".

"Erano altri - prosegue - i tempi in cui Giuseppe Conte riusciva, grazie ad una brillante strategia diplomatica, a convincere i Frugali e la Germania della necessità del Next Generation Eu. Con questo governo siamo irrilevanti", conclude.

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Gaetano Pedullà Giancarlo Giorgetti Ue patto stabilità crisi energia bollette
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