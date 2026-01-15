Philip Morris Italia e Philip Morris manufacturing & technology Bologna certificate Top Employer

Eccellenza nelle politiche implementate per migliorare il benessere delle persone e la qualità dell’ambiente di lavoro: è questo il criterio distintivo con cui il Top employer istitute valuta e attesta le organizzazioni più virtuose a livello internazionale. Anche nel 2026, Philip Morris Italia e Philip Morris manufacturing & technology Bologna sono state certificate come 'Top Employer', rispettivamente per il diciassettesimo e tredicesimo anno consecutivo.

Il riconoscimento riflette l’impegno costante delle due affiliate nella promozione di un contesto professionale inclusivo caratterizzato da condizioni di lavoro eccellenti e attenzione allo sviluppo dei talenti a tutti i livelli dell’organizzazione. La certificazione è il risultato di un processo di valutazione rigoroso che analizza in modo approfondito numerosi ambiti strategici e best practice, tra cui people strategy, work environment, talent acquisition, learning, diversity, equity & inclusion, wellbeing, sustainability e molti altri.

“Siamo orgogliosi di essere stati nuovamente certificati come Top Employer Italia. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro inclusivo, innovativo e incentrato sulle persone. Il nostro successo è guidato dalla passione e dalla professionalità dei nostri team che ogni giorno contribuiscono a costruire un luogo di lavoro in cui tutti possano crescere e sentirsi valorizzati. Ricevere questa certificazione rafforza la nostra determinazione a elevare continuamente gli standard in termini di benessere, sviluppo ed eccellenza nelle politiche dedicate alle nostre persone", ha commentato Leandro Maggi, direttore people & culture di Philip Morris Italia.

Il costante rinnovo della certificazione testimonia inoltre il continuo miglioramento dei processi interni e della employee experience delle affiliate italiane e si aggiunge ai traguardi già raggiunti come la certificazione per la parità di genere e la equal salary certification. Risultati resi possibili grazie a un modello di welfare articolato e da politiche a sostegno della crescita e del benessere delle persone, che si inserisce nella visione di lungo periodo dell’azienda e nel processo di trasformazione di Philip Morris International per rendere le sigarette un oggetto da museo.

Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 122 Paesi di tutto il mondo 2200 aziende, le quali, grazie alle loro eccellenze in ambito hr, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9 milioni di persone.